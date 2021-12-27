Randevu saati dışında zorla hastaneye giren 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik görevlileri ve polislerle tartışan 2 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yakınlarını dün gece ziyaret saati dışında görmeye giden L.E. ve A.P. ile hastanenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tüm çabalara karşın L.E. ve A.P. zorla hastaneye girince polis çağırıldı. L.E. ve A.P. polislere de mukavemette bulundu. İki şüpheli bunun üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi. DHA

İlginizi Çekebilir Randevu sırası dolduğu için doktoru darp etti!