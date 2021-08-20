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Rize’de sağanak yağış karayolunu trafiğe kapattı

Rize’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan güney çevre yolu trafiğe kapandı.

SOZCU.COM.TR
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Rize’de sağanak yağış karayolunu trafiğe kapattı

Rize'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, Müftü Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Portakallık Mahallesi'nde güney çevre yolunda da su birikintileri oluştu.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapanan Güney Çevre Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Artvin Giresun Meteoroloji Rize TRABZON