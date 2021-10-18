Haberler - Günün İçinden

Rize’de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Rize’nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rize’de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize genelinde etkili oldu. Pazar ilçesinde şiddetli yağış sonucu mazgalların tıkanmasıyla kara yollarında ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri su birikintileri oluşan yolda zaman zaman hareket etmekte zorlandı. Yağmur bazı iş yerlerinde ise su baskınlarına neden oldu. İHA

Evini sel basan kadın kalp krizinden öldü İlginizi Çekebilir Evini sel basan kadın kalp krizinden öldü
Ağrı Kadın Kalp krizi pazar Rize yağmur