Haberler - Günün İçinden

Rögar kapağı cinayetinde 25 yıl hapis cezası alan şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de 2007 yılında açık unutulan rögar çukuru yüzünden meydana gelen cinayet olayında Abdullah Kurt'un öldürülmesiyle ilgili yargılandıktan sonra 25 yıl hapis cezası kesinleşen Recep S. (60), Bahçelievler'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rögar kapağı cinayetinde 25 yıl hapis cezası alan şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece İnönü Caddesi Akyel Sokak üzerinde 2007 yılında açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşmüş, sokak sakinleri ile otomobildekiler arasında kavga çıkmıştı.

Araçtan inenlerden biri mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt’u bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Bu olayla ilgili yargılanıp 25 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay’ın onamasından sonra cezası kesinleşen Recep S. polis tarafından yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler’de gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi. DHA

Muş merkezli PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı İlginizi Çekebilir Muş merkezli PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Bahçelievler Cinayet gözaltı istanbul kavga Küçükçekmece Muş otomobil PKK Polis Terör Yargıtay