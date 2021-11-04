Romanya’dan gelip fuarda iş adamını soydular

Romanya'dan Türkiye'ye hırsızlık için gelen yabancı uyruklu 2 kişi, fuara yemek yiyen Azerbaycanlı bir iş adamının sandalyeye astığı ceketinin cebinden 9 bin 700 dolar çaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay dün Yeşilköy'de bulunan fuar alanında meydana geldi. Azerbaycan uyruklu F.T. isimli iş adamı Azerbaycan'dan fuara katılmak için İstanbul'a geldi. Fuar alanında bir süre dolaşan iş adamı daha sonra yemek yemek için bir kafeye oturdu. Bu sırada cebinde 9 bin 700 dolar olan montunu oturduğu sandalyeye asarak yemeğini yemeye başladı. Bu sırada hemen arka masada bulunan yabancı uyruklu M.İ.L. ve B.B.G. isimli iki şahıs iş adamının cebinde bulunan parayı alarak kafeden uzaklaştı.

Yemeğini yedikten sonra ceplerini kontrol eden iş adamı paralarının çalındığını fark edince soluğu Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Fuar alanında parasının çalındığı yönünde şikayette bulunan iş adamı polis ekiplerinden yardım istedi. Şahısların hala fuar alanında olacağını düşünen Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi ekipleri, olay yerine giderek kafeyi gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Kameraları inceleyen ekipler, kısa sürede hırsızların eşkallerini belirledi. Bu sırada fuar alanı içerisinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri başka bir şahsın parasını çalmak isterken suçüstü yakaladı. 2 saat gibi kısa bir sürede yakalanan hırsızlar, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Dünyanın en zenginlerinin evini soyan hırsız hala yakalanmadı