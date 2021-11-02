RTÜK’ten medya sonuç bildirgesi

Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlayan RTÜK, "Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı; çarpık ilişkiler, entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz konuların işlenmemesine azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi önerilmektedir” çağrısında bulundu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI UYARISI

Yayımlanan bildirgede, “Toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması, gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi önerilmektedir” denildi.

ÇARPIK İLİŞKİLER, ENTRİKA GİBİ KONULARIN İŞLENMEMESİ ÖNERİLDİ

Bildirgede ayrıca, “Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı; çarpık ilişkiler, entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz konuların işlenmemesine azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi önerilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı sonuç bildirgesinde yer alan diğer kararlar şu şekilde:

*Medyanın eğitici yönü ön plana çıkarılarak eğitici yayınların teşviki ile aile içi eğitimin sağlanması ve toplumda ortak bir sivil bilincin oluşturulması önerilmektedir.

*Şiddet içerikli haberlerin sunumunda habere konu olan kişilerin ve aile değerlerinin zarar görmemesi adına söylem, fotoğraf, video, ses gibi haberin temel unsurlarının daha dikkatli hazırlanması ve kamusal sorumluluk çerçevesinde ekrana getirilmesi önerilmektedir.

*Kamu kurumları, STK ve medya kuruluşları tarafından aile değerlerinin korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesi önerilmektedir.

*Toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak şekilde medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması önerilmektedir.

DİJİTAL PLATFORM VE SOSYAL MEDYA

*Akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki tereddütlerin en aza indirilmesi ve uygulamalar noktasında ortak bir tavır belirlenmesi önerilmektedir.

*Aile değerlerinin toplumsal yaşamdaki varlığı kapsamında kamuoyu bilinci oluşturmaya yardımcı olacak etkileyici ve bilimsel temelli öncelikli yayın sayılarının artırılması önerilmektedir.

*Dijital platformlarda yetişkin ve çocuk içeriklerinin tasnif edilerek kategoriler oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmasının etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması önerilmektedir.

*Dijital medya hukuku oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde kurumlar arası iş birliği yapılması önerilmektedir.

*İsteğe bağlı yayın hizmeti sunan yayıncılar tarafından satın alınan içeriklerin öz denetim sürecinden geçirildikten sonra yayımlanması önerilmektedir.