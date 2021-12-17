Sabah namazına uyanan imam hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Sancaktepe’de bir mahalleye dadanan hırsızlar, gözünü cami imamının otomobilinin lastiklerine dikti. Hırsızlar dakikalar içerisinde otomobilin 4 lastiğini çaldı. Sabah namazına uyanan cami imamı, gördüğü manzara ile hayatının şokunu yaşadı. Hırsızların araç lastiklerini çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Sancaktepe Fatih Mahallesi’ne dadanan hırsızlar, gözünü cami imamının araç lastiklerine dikti. Araçlarını Sancaktepe TEM bağlantı yolu Kartal istikametine park eden hırsızlar, cami imamının otomobilinin 4 tekerini dakikalar içerisinde söktükten sonra araçlarına yükleyip kaçtı.

Sabah namazına uyanan cami imamı Selami Koçyiğit, namazı kıldırmak üzere camiye giderken araç lastiklerinin söküldüğünü görünce şoke oldu. Hırsızların araç lastiklerini çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“HEM VİCDANİ HEM DE İNSANİ OLARAK ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR”

Konu hakkında konuşan cami imamı Selami Koçyiğit, “Sabah kalktığımızda aracımızın tekerleklerinin yerinde olmadığını gördük. Güvenlik kamera kayıtlarına baktığımızda sabah saat 05.30 sıralarında caminin bahçesine girdiklerini 06.10'da ise tekerlekleri söküp bağlantı yolundaki araçlarına alarak kaçtıklarını gördük. Kapımızın önündeki aracımızın tekerlerinin çalınması hem vicdanı olarak hem de insanı olarak şaşkına çeviriyor“ diye konuştu. (İHA)

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