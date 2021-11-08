Şadırvandan musluk hırsızlığı kamerada

İzmit'te 2 kişi, caminin şadırvanının musluklarını çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Körfez Mahallesindeki Eren Camisinde meydana geldi. Kapıları kapalı olduğu için duvarın üzerinden atlayıp avluya giren 2 kişi, şadırvanın musluklarını söküp çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ”

Olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirten Cami Derneği Başkanı Necip İlhan, “Sabah geldiğimizde şadırvanın 5 musluğunun söküldüğünü gördük. Bizler de polise haber verdik, gelip güvenlik kameralarını incelediler. Suyu kestik ve tekrar yerine yeni musluk taktık. Kameraları izledik gece 2 kişi gelmiş, çalmış. Allah’a havale ediyoruz” dedi. DHA

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