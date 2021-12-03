Sağlık çalışanları isyanda: Bize üvey evlat muamelesi yapılmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan zammın sadece uzman ve pratisyen hekimleri kapsaması sağlıkçıların tepkisine neden oldu.

İlker KILIÇASLAN

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Bakanı Fahrettin Koca tarafından önerilen ve TBMM’de pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman doktorlara 5 bin TL maaş artışının kabul edilmesinin ardından sağlık camiası sağlığın bir ekip işi olduğunu belirterek eylemlere başladı.

KESK'e bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) Manisa Şubesi, Manisa Tabip Odası ve sağlık çalışanları ile birlikte Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde eylem yaparak hükümete seslendi.

“EKİP RUHU BOZULMUŞ, İŞ BARIŞIMIZ SEKTEYE UĞRATILMIŞTIR”

Hastane önünde toplanan sağlıkçılar adına açıklamada bulunan SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, zammın iş barışını bozduğunu ve sağlıkçılar arasında ayrımcılığa sebebiyet verdiğini ifade etti.

SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan bakanın yaptığı açıklamanın bir müjde olmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık bakanı tarafından ‘Bütün sağlık çalışanlarına müjde’ diye sunulan ancak sadece hekimlere yönelik yapılan düzenleme ile hekim dışı sağlık emekçileri yok sayılarak ekip ruhu bozulmuş, iş barışımız sekteye uğratılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile ilgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi rakamlardan bağımsız 39 branşta hizmet veren sağlık emekçisini devre dışı bırakmış, aradaki rakamsal uçurumu iyice derinleştirmiştir. Aynı zamanda hekimler arasında da eşitsizlik yaratmıştır. Bu uygulama Üniversite Hastanelerinde, Aile Hekimliklerinde ve Sözleşmeli çalışan hekimlerde geçerli değildir. Bir diğer yönüyle de öyle iddia edildiği gibi 5000'li rakamlar değil zaten alınan sabite ücrete eklenen 800tl civarında bir artıştır.

Yapılan bu son düzenlemede ekibi kendi içinde bölüp, zaten oldukça kötü olan koşullarımızı daha da kötüleştirerek bize üvey evlat muamelesi yapmıştır.”

“SESİMİZİ DUYUN YOKSA HİZMET ÜRETMEYECEĞİZ”

Sağlık bakanın açıklamasının sağlık sektöründe bir kaos yarattığını ifade eden SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan açıklamasında son olarak hükümete seslendi.

Şube Başkanı Pehlivan açıklamasında son olarak şöyle konuştu:

“Bütünlüklü olmayan, ayrıcalıklı düzenlemeler ile biz sağlık emekçileri arasında yapılan bu ayrımcı tutum iki günde kaos yaratmış, sahada çalışan her sağlık emekçisi kendini daha da değersiz hissetmiştir. Oysa bizlerin ürettiği hizmet çok kıymetli olup, iktidarın Ali Cengiz oyunları ile bunu görmezden gelmesine, bizi daha fazla değersizleştirmesine izin vermeyeceğiz.

İki gündür ülkenin dörtbir yanında hastanelerinin önüne çıkıp hak ve adalet isteyen binlerce sağlık emekçisi ile birlikte bizlerde buradan sağlık bakanı başta olmak üzere, hükümete, meclise bir kez daha sesleniyoruz; sesimizi duyun, taleplerimizi dikkate alın, aksi halde üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz.”

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları ‘Kurtuluş Yok. Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz' sloganları atarak eylemi sonlandırdı.

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