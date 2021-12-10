Sağlık işçileri böyle isyan etti: Hakkınız ödenmez diyordunuz, gerçek oldu

Denizli’de 3 bin üyesi bulunan Öz Sağlık İş sendikası mensupları Denizli Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık işçileri, “İşçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Hakkınız ödenmez diyordunuz gerçek oldu” diye isyan etti.

Selami AYDIN

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Denizli'de 3 bin üyesi bulunan Öz Sağlık İş Sendikası mensupları hükümetin ‘Sağlık çalışanlarına müjdemiz var' diyerek duyurduğu hekim ücretlerine yönelik zamların, sağlık çalışanları arasında ayrımcılık oluşturduğu ve çalışma barışını etkileyeceği uyarısı yaptı. Sendikanın Denizli Şube Başkanı Hanım Oğuz ve bir grup işçi Denizli Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesi bizleri derinden üzdü” denildi.

“FEDAKARLIK MESLEK AYRIMINA TABİ TUTULDU”



Oğuz yaptığı konuşmada, “Hekimlere yapılacağı ilan edilen zammı destekliyoruz. Sıkıntımız ayrıştırılmak, ötekileştirilmek, fedakârlığın meslek ayrımına tabi tutulması. Sağlık işçileri olmazsa sağlık sistemi çöker. İşçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Balkonlardan alkış aldığımızda ‘hakkınız ödenmez' denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmıştık. Ama bugün görüyoruz ki; hakkınız ödenmez sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış” ifadelerini kullandı.

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