Sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdılar

İstanbul'da bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler internet üzerinden araç kiralamak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdı.

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İstanbul Kadıköy’de geçen ay bir araç kiralama firmasının resmi sitesini kopyalayarak taklit eden şüpheliler, internet üzerinden araç kiralamak isteyen Türkiye genelinde 200’den fazla kişiyi toplam 500 bin 210 liradan fazla dolandırdı.

Şüphelilerin talimatları doğrultusunda ücretlerini banka hesaplarına gönderen mağdurlar, söz verildiği gibi ertesi gün araçlarını kapılarının önünde bulamadı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, soluğu polis merkezlerinde alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet çeyrek altın, 7 adet 1 gram altın, 1 adet yarım altın, 5 bin 100 lira nakit para ve 26 adet banka kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cenk M. ve Mehmet Ökkeş K. tutuklanırken şüpheli Mustafa A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emir M., Hazar Ö., Diyar K. ve Ömer Y. ise serbest bırakıldı. Cenk M., Mehmet Ökkeş K. ve Mustafa A. isimli şüphelilerin “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan kayıtları olduğu belirtildi.