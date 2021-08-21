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Sahte içki ve kaçak akaryakıt şüphelileri serbest bırakıldı

Adana'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.

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Sahte içki ve kaçak akaryakıt şüphelileri serbest bırakıldı

Adana’da ​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda durdurulan bir araçta ve Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde baskın yapılan bir evde toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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