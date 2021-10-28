Sahte siparişle kuryeye pusu kurup kurşun yağdırdılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte siparişle kuryeye pusu kuran bir grup, kuryeye kurşun yağdırdı. Ağır darbeler alan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, gece yarısı İkiçeşmelik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kurye işinde çalışan S.D. ile husumeti olan bir kişi, husumetlisini vurmak için plan yapıp yemek siparişi verdi.

Kalabalık olduğu belirtilen grup, ağaç arkalarına saklanarak kuryenin gelmesini bekledi. Yemek siparişi getirdiğini zanneden S.D., bir anda kalabalık grubun taş, sopa ve silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan 8 mermi çıkmasına rağmen hiçbirisi kurye S.D.’ye isabet etmedi fakat aldığı sopa ve taş darbeleriyle yere yığılan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA