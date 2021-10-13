Haberler - Günün İçinden

Saman altından 139 bin lira çıktı

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Saman altından 139 bin lira çıktı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarını alarak harekete geçti.

Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık öncesi, M.B. ve M.Ç. isimli şahısların söz konusu işletmeye keşif maksatlı geldiklerini tespit etti.

Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.Ç. ve M.B., birlikte kasayı açarak çıkan paraları M.B. isimli şahsa ait olan samanlıktaki saman balyalarının arasına sakladıklarını itiraf etti.

Saman balyaları arasında yapılan aramada toplamda 139 bin 155 lira, 8 adet çek, 4 adet senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

Büyü bozdurmak isterken altınlarından oldu İlginizi Çekebilir Büyü bozdurmak isterken altınlarından oldu
Bursa dolandırıcılık Kadın Yargıtay