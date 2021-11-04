Şampiyon boğa, ustasını hastanelik etti

Muğla ve Ege Bölgesi'nde katıldığı tüm boğa güreşlerinde şampiyon olan Şehli isimli 900 kilogramlık boğa antrenmanda aşırı kızınca ustası ve sahibini hastanelik etti. Boğa güreşi ustası Ali Can "Bunca yıl boğa güreştirir yetiştiririm, başıma ilk kez böyle bir şey geldi" dedi.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan çiftçi ve boğa güreşleri ustası 56 yaşındaki Ali Can son bir yıldır katıldığı Boğa güreşlerinden hep şampiyon olan ve ödüller alan 3 yaşında ve 900 kilogram ağırlığındaki Şehli isimli boğasının saldırısına uğradı.

ŞAMPİYON BOĞANIN ANTRENMANI HASTANEDE BİTTİ

Son olarak Milas Ören Boğa Güreşleri'nde şampiyon olan boğasına antrenman yaptırırken saldırıya uğrayan Ali Can dakikalarca yerlerde sürüklendi, 4 yardımcısı Can'ı boğanın altından güçlükle kurtarabildi. Çağrılan ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Can'ın yapılan muayenesinde kaburgalarında kırıklar ve iç kanama tespit edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜM AMA BOĞAMA KIZGIN DEĞİLİM, O BENİM CANIM

Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından büyük şok yaşadığını belirten ve Muğla bölgesinde yıllarda boğa güreşleri organize eden Ali Can “Yaklaşık 30 yıldır boğa güreştiriyorum ve güreş boğası yetiştiriyorum. Şampiyon boğam Şehli ile antrenman yapıyorduk, birden kızdı ve bana saldırdı, bende boş bulundum altına aldı. Şu anda 3 yaşında 900 kilogram, 4 yaşına gelince 10100 kilogram olacak, o zaman ne yapacağız. Şehli boğama güreşlerde rakip bulamıyoruz. Boşuna usta olunmuyor ama ustalığın sonu hastanede bitti, Allah korudu ölebilirdim de, boğama asla kızgın değilim, çünkü onu iyi güreşsin diye yetiştiriyorum, iyileşeyim antrenmanlara devam edeceğiz” diye konuştu.

Ali Can'ın hastanede tedavisinin devam ettiği bir süre müşahade altında tutulacağı belirtildi.

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