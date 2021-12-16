Samsun’da feci kaza! 5 yaralı
Samsun'da Hamit Karakut idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Hayati Vural idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Karakut idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Hayati Vural idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
Kazada, araç sürücüsü Hamit Karakut ile Canan Adıgüzel, Sena Köhserli, Zeynep Ece Köhserli ve Zümra Asel Köhserli yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA