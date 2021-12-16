Haberler - Günün İçinden

Samsun’da feci kaza! 5 yaralı

Samsun'da Hamit Karakut idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Hayati Vural idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Samsun’da feci kaza! 5 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Karakut idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp karşı şeride geçerek Hayati Vural idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Hamit Karakut ile Canan Adıgüzel, Sena Köhserli, Zeynep Ece Köhserli ve Zümra Asel Köhserli yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

Korkunç kaza! Kum yüklü kamyon, üzerine devrildi İlginizi Çekebilir Korkunç kaza! Kum yüklü kamyon, üzerine devrildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster