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Sancaktepe’de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazası sonrası, bir kişi 5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.

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Sancaktepe’de kaza sonrası kavga; feci şekilde darbettiler

Görüntüler, Sancaktepe’de saat 14.00 sıralarında kaydedildi. Panelvan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Kazaya karışanlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırdı. Kavga bir süre devam etti. Kaza yapan sürücü feci şekilde darbedilirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA

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