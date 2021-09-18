Şanlıurfa’da iki otomobil kundaklandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gece saatlerinde iki otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

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Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Fehmi C.’ye ait otomobil ile İsmet A.’ya ait otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı.

Araçların yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA