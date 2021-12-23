Şanlıurfa’da korkunç kaza! 1’i bebek, 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1'i bebek, 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 35’inci kilometresinde Yapraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Akgün yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, hurdaya dönen araçtan fırlayan 1 aylık Miva Nisa Ekinci ile Elifnaz Köroğlu hayatını kaybetti, sürücü Akgün ile 1 yaşındali Azra Ebrar Köroğlu Aleyna Köroğlu Medine Köroğlu ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kundağındaki Miva Nisa bebek ile Elifnaz Köroğlu’nun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. DHA