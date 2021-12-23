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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Konurtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Kubat yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ferat Güner’in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1 yaşındaki Emir Hamza Kubat, 3 yaşındaki Sevcan Kubat, Dinal Kubat, Mehmet Berdan Kubat, 4 yaşındaki Mirzan Kubat, Ahmet Kubat, Beyaz Kubat ve Mehmet Ekrem yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor. DHA

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