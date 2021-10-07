Sattığı pamuğun içinde 14 cumhuriyet altını unuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde N.E., tüccara sattığı pamukların arasında 14 cumhuriyet altınını, unutunca polise başvurdu.

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Tufanbeyli ilçesinde bir tüccara pamuk satan N.E., sakladığı 14 cumhuriyet altınını da araca yüklediğini fark edince İlçe Emniyet Amirliği’ne başvurdu.

Ekipler, güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarını inceleyerek pamukların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti. Arac plakasından ulaşılan şoför, Gaziantep’e ulaştığını söyleyince polis, ilçeye geri dönmelerini istedi.

Tüccar aynı gün Tufanbeyli Ilce Emniyet Amirligi’ne kamyoneti ile birlikte geldi. Yapılan aramada pamuklar icerisinde 14 cumhuriyet altını bulundu. Yaklasık 45 bin lira degerindeki altınlar, sahibi N.E.’ye teslim edildi. DHA