‘Savcıyım’ diyerek yaşlı kadını dolandırdı, Adana’da yakalandı

Üsküdar'da telefonla ulaştığı bir vatandaştan, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve döviz alarak dolandıran şüpheli, Adana'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

28 Ağustos’ta Üsküdar’da gerçekleşen olayda 73 yaşındaki Z. Oya. U.’yu arayan Murat E., kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı kadına, banka hesabının terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Yaşlı kadından, para ve ziynet eşyalarını isteyen Murat E., kadının Üsküdar’daki evine gitti.

Yaşlı kadın, yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ve dövizi dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli Murat E.’nin Adana’da olduğu tespit edildi.

Adana’da yakalanan şüphelinin üst aramasında bahse konu para ve ziynet eşyaları ele geçirildi. İstanbul’a getirilen Murat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, para ve ziynet eşyaları ise yaşlı kadına teslim edildi.