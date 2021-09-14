Sayısal Loto’da tarihi ikramiye Denizli’ye çıktı

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi bu haftaki çekilişle Denizlili bir talihliye çıktı. Çılgın Sayısal Loto’da 6 bilen bir kişi 212 milyon liralık ikramiye kazandı. İkramiyeyi Denizli’nin Pamukkale ilçesinde oynayan bir talihlinin kazandığı açıklandı.

Selami AYDIN

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Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesini bu hafta Denizlili bir talihliye verdi. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden ikramiyenin, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oynanan bir kupona isabet ettiği belirlendi.

Milli Piyango resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda;

“13 Eylül 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen 110. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212.285.211,50 TL'yi bir kişi kazanmıştır. Pamukkale/Denizli şehrimize isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.211,50 TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.