Seyit Rızanın ölüm yıl dönümü öncesi asılan afişler kaldırıldı

1937-38 yıllarındaki Dersim olaylarında oğluyla birlikte idam edilen Seyit Rızanın ölüm yıl dönümü öncesi reklam panolarına asılan afişler Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla kaldırıldı. Valilik, 15 Kasımda yapılması planlanan anma programına izin vermedi.

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Tunceli’de aralarında siyasi parti ve STK’ların bulunduğu Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Dersim olayları sırasında idam edilen Seyit Rıza, oğlu ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle kent merkezindeki Mameki Köprüsünde yer alan reklam panolarına afişler asıldı. Ancak afişler savcılığın kararı doğrultusunda kaldırıldı. Tunceli Valiliği de 15 Kasımda yapılması planlanan anma programına izin vermedi.

Karara tepki gösteren Dersim Araştırmaları Merkezi Başkanı Selman Yeşilgöz, “84’üncü yılında kentte Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının idam edilişlerinin karşı bir anma programı düzenlenecek. Bu anma programlarını tanıtma amacıyla da reklam panoları için afiş hazırlanmıştı. Dün bu afişler emniyet güçleri tarafından savcılık kararı olduğu gerekçesiyle söküldü ve asılması yasaklandı dedi. DHA

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