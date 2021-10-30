Silahını çekip sırtından vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

İstanbul’da aynı bölgede kahvehane işleten iki kişi arasında tartışma yaşandı. Kahveci Hatip İbrahimoğlu rakibi Mahmut Celal K. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Yürüyerek gelen şüphelinin cinayet sonrası hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

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Olay, Bahçelievler, Şirinevler'de 12 Eylül 2021'de meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, kahvehane işleten Hatip İbrahimoğlu, ardından seslenen bir kişi tarafından sokaktaki insanların gözleri önünde tabancayla vuruldu.

Yürüyerek gelen saldırgan, 4 el ateş ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, sırtından tek kurşunla vurularak kanlar içinde yere yığılan İbrahimoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabasına rağmen kurtarılamadı.

AVCILAR'DA YAKALANDI

Saldırı sonrasında ortadan kaybolan saldırganın bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganın, Mahmut Celal K. olduğunu belirledi. Polisten kaçan şüphelinin Avcılar'da bir adreste saklandığı anlaşıldı. Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

YEDİ SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelinin polis GBT kayıtlarına göre daha önce 7 farklı suç iddialarıyla gözaltına alındığı anlaşıldı. İfadesinde kahvehane işlettiğini belirten şüphelinin “Hatip kahvehanemi elimden almaya çalışıyordu.O gün orada karşılaşınca silahımı çektim vurdum” dediği öğrenildi.

Hatip İbrahimoğlu ve şüpheli arasında olaydan bir gün önce telefon görüşmesi olduğunu belirleyen polis, tartışan ikili arasında müşteri kaynaklı rekabet olduğu üzerinde durduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yolda yürüyen Hatip İbrahimoğlu'na seslendiği, bir an duran ve ardında bakan İbrahimoğlu'na doğru yürüyen saldırganın silahını çekerek ateş ettiği görülüyor. İbrahimoğlu yere yığılırken saldırganın yürüyerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi de kameralara yansıyor.