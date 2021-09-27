Silahlı şiddet yüzde 73 arttı

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Umut Vakfı, "Yılbaşından 24 Eylül 2021 tarihine kadar bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2 bin 592 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda bin 470 kişi öldü, 2 bin 693 kişi de yaralandı. 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise son 8 yılda silahlı şiddet yüzde 73 arttı" açıklamasında bulundu.

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28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü, Cumhurbaşkanlığı'nca “Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan ve 11 Eylül tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle ilgili tartışmanın gölgesinde girdi.

Umut Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “28 Eylül 2021'e geldiğimizde; yılbaşından 24 Eylül 2021 tarihine kadar bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 2 bin 592 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda bin 470 kişi öldü, 2 bin 693 kişi de yaralandı. 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise son 8 yılda silahlı şiddet yüzde 73 arttı” bilgileri paylaşıldı.

376 KADIN KATLİAMI, 297 ÖLÜ

Silahlanmanın yanı sıra ülkenin en önemli sorunlarından biri olan kadın cinayetlerine de dikkat çeken Umut Vakfı, “2021 yılının 24 Eylül'üne kadar, yani 266 günde meydana gelen ve basına yansıyan 376 kadın katliamında 297 kişi öldü, 151 kadın da yaralandı. 376 kadın katliamının 163'ünde ateşli silahlar (42'sinde tüfek, 121'inde tabanca) kullanılırken, 97 cinayet kesici aletlerle işlendi. 116 kadın ve kız ise boğuldu, yakıldı, yüksekten atıldı veya uyuşturucu yoluyla öldürüldü” açıklamasında bulundu.

UMUT VAKFI'NDAN ONLINE TOPLANTI

Umut Vakfı; salgın hastalığın son günlerde yine artışta olması nedeniyle 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü etkinliğini bu yıl online bir toplantı olarak gerçekleştirecek:

Zoom olarak 28 Eylül Salı günü (yarın) saat 20.00'de başlayacak ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Fikret İlkiz'in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda; Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu “Korona Günlerinde Kriz Gazeteciliği”, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ “Saldırı Altında Gazetecilik”, gazeteci Serkan Ocak “Felaket Haberciliği” konularında konuşacak.