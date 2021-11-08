Şırnak’ta operasyon üzerine operasyon

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik ortak operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında da 56 şüpheli yakalandı.

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen müşterek olarak 01 – 07 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ASAYİŞ VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 7 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5,3 gram esrar, 3,45 gram metamfetamin, 2,3 gram eroin, 98 sentetik ecza maddesi, 3 bin 335 paket kaçak sigara, 330 paket elektronik sigara tütünü, 273 cep telefonu aksesuarı, 211 şişe kaçak içki, 13 kilo kaçak tütün, 4 kaçak cep telefonu ve 2 oyun konsolu ele geçirildi. Operasyonda 39u kaçakçılık, 17si asayiş suçlarından olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1i tutuklandı, 55 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İHA-DHA

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