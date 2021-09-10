Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mithat T. tutuklandı. Ona yardım ettiği iddia edilen Rahim M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Bir çocuk annesi Şilan T., Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde ailesinin evinin önünde 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat T. ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Şilan T.’nin kaçırıldığı Gaziosmanpaşa’daki adrese ulaşan polis, Şilan T.’yi kurtarmış, Mithat T. ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına almıştı.

Mithat T. ve ona yardım eden Rahim M. bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Mithat T. ile Rahim M., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme Mithat T.’nin tutuklanmasına, Rahim M.’nin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklanan Mithat T. cezaevine götürüldü.