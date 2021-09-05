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Sit alanında define kazısına 3 gözaltı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Sit alanında define kazısına 3 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepecik Mahallesi’ndeki sit alanında define aramak için kazı yapanlar olduğu yönünde ihbar aldı.

Bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri,  A. Y., N. K. ve M. C.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelillerin kazı için kullandığı kazma, kürek, keser ve kovaya da el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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