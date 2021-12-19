Sivas’ta 39 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı 39 köy yolunu ulaşıma kapattı, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde 39 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
HOBBİT EVLERİ’NDE KIŞ GÜZELLİĞİ
Sivas’ta kar yağışı sonrası kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’ serisi filmlerindeki ‘Hobbit’ karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri’nde güzel görüntüler oluştu. Ayrıca Kardeşler Tepesi Mesire Alanı’nda da kar yağışı sonrası benzer manzaralar görüldü. (DHA)