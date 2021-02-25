SMS gönderip tüm bilgileri çalan yazılım tespit edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yardıma muhtaç vatandaşlara 2 bin lira devlet yardımı almak için tıkladığı cep telefonu uygulamasından kişisel bilgiler ve banka hesabındanki parayı çalmayı amaçlayan yazılım tespit etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yazılımı kapatarak birçok kişinin mağduriyet yaşamasını önledi. Gönderilen “Devlet_Yardm_2000tl.apk” SMS'ini açanların telefon rehberindeki herkese anında aynı mesajı gönderen ve o telefonları da ele geçiren yazılım çökertildi.

CEP TELEFONUNU ELE GEÇİRİYOR

Jandarma ekipleri dolandırıcılık amacıyla özel olarak tasarlanmış uygulamayı tersine mühendislik yöntemleriyle açtı.

Ulaştıkları kaynak kodları üzerinde yaptıkları incelemede, kişisel verileri ele geçirme, bankacılık işlemlerinde kullanılan bilgilere ulaşabilme, telefon rehberini ele geçirerek kullanma, SMS gönderme, cihaz kilidini kaldırma, uygulamayı internete bağlı tutma, ihaz açıldığında otomatik başlatma, Network durumunu değiştirme gibi amaçlarla tasarlanan geniş yetki içerikli yazılım kodlarına ulaşıldı.

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