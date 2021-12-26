Şofben patladı ev dakikalar içinde alevlere teslim oldu

Denizli'de Merkezefendi ilçesindeki iki katlı ev dakikalar içinde küle döndü. Yangına patlayan elektrikli şofbenin neden olduğu öğrenildi. Evde yaşayan iki kadın "Ceketimizi alıp çıktık. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli’de elektrikli şofben iki katlı binanın yanmasına neden oldu. Değirmenönü Mahallesi 1372 sokaktaki evlerinde birlikte yaşayan Melahat Kaftan ve kızı Hatice Kaftan yangın sırasında evi terk ederek kurtuldu.

Yangının banyodaki elektrikli şofben nedeniyle çıktığı öğrenildi. Hatice Kaftan'ın çalıştırdığı sırada şofbenin büyük bir gürültü ile patladığı ve kıvılcımlar saçarak yanmaya başladığı kaydedildi. Şofbenden çıkan alevler ahşap yapıyı bir anda sardı. Alt katta başlayan yangın kısa süre içinde ahşap çatıya ulaştı. Alevlerin çatıya ulaşmasından sonra yangın daha da hızlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına 4 araçla müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Polise yaşadıklarını anlatan Melahat Kaftan, “Kızım şofbeni çalıştırdı. Büyük bir gürültü ile patladı alevler saçtı. Hemen evden çıktık. Ceketimizi alıp çıktık. Canımızı zor kurtardık” diye konuştu.

Diğer yandan mahalle sakinleri yangını merakla izleyip videoya kaydetti.

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