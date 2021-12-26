Sokak hayvanları için soğukta denize girdiler
Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan yerli ve yabancı hayvan severler, tüm geliri barınak ve sokaktaki hayvanlar için harcanacak bağış kampanyasına katkı amacıyla denize girdi.
Didim'de İskoç, İrlandalı ve İngilizlerin aralarında bulunduğu hayvansever bir grup, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda ve sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanlar için denize girdi.
İlçede tüm geliri barınak ve sokaktaki hayvanlar için harcanacak bağış kampanyasına katkı amacıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 kişilik grup katıldı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Altınkum Plajında kalabalık bir topluluğun izlediği etkinlikte, bazı yüzücülerin dikkat çekmek için ilginç kostümlerle denize girmesi renkli bir görüntü oluşturdu. Grup soğuğa rağmen 15 dakika kadar denizde kaldı.