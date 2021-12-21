Sokak ortasında arkadaş cinayetine müebbet hapis

Kağıthane'de, tartıştığı husumetlisini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ümit Özer, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Kağıthane'de, 5 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve olay tarihinde Covid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıkan Ümit Özer ile Yurdal Karademir, aralarındaki anlaşmazlığı konuşmak için buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Özer, silahını çıkararak Karademir'e ateş etmiş ve ölümüne sebebiyet vermişti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Özer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Mehmet Gökhan Özdoğan, önceki duruşmada sunulan mütalaada tanık beyanlarının dikkate alınmadığını beyan ederek, sanık Özer'in eylemi planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini iddia ederek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

“BANA GÖSTERİLEN DAVRANIŞLARA NASIL TEPKİ VERECEĞİMİ KESTİREMİYORUM”

Mütalaaya karşı savunması sorulan Ümit Özer, “Öldürme kastıyla hareket etmedim. Yurdal Karademir, annemi arayıp, bana mesaj gönderinceye kadar yanına gitmedim. Olay esnasında aldığım darbelerden dolayı travma geçirdim. Maktulün daha önce cinayet suçundan cezaevinde yattığını bildiğim için refleksle hareket ettim. Bana gösterilen davranışlara karşı nasıl tepki vereceğimi kestiremiyorum” dedi.

“BÖYLE OLMASINI İSTEMEDİM”

Son sözü sorulan Özer, pişman olduğunu söyleyerek, “Böyle olmasını istemezdim” dedi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRDI

Kararını açıklayan mahkeme, Ümit Özer'i, ‘kasten öldürme' suçundan indirim uygulamadan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Özer'e, ‘ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede Ümit Özer hakkında, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 13 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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