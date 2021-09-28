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Sokak ortasında velayet kavgası

İstanbul Esenyurt’ta boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın sokak ortasında bayılırken, yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:10 - 28 Eylül 2021 Güncellenme:
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Mehterçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde boşanma arifesindeki çift, çocuklarının velayeti için tartışmaya başladı.

Yaşanan olaya ailelerin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. İki ailenin sokak ortasında birbirine saldırdığı olayda bir kadın kavganın arasında kalarak baygınlık geçirdi.

Dakikalar süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA) 

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