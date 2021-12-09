Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Gaziantep'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Cebrail Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebrail Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Cebrail Şahin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA