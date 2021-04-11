Şoke eden ölüm! 6 yaşındaki çocuk oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Olay, Buldan ilçesi Turan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı.

Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen’in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi.

Minik Alperen’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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