Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şoke eden ölüm! 6 yaşındaki çocuk oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Denizli'de evde oyuncakları ile oynarken bir anda yere yığıldı. Aile üyelerinin hastaneye götürdüğü 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:11, 11/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Şoke eden ölüm! 6 yaşındaki çocuk oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Olay, Buldan ilçesi Turan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı.

Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen’in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi.

Minik Alperen’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirKahreden görüntü! Minik kız annesinin ölümünü görmesin diye...Kahreden görüntü! Minik kız annesinin ölümünü görmesin diye...İlginizi ÇekebilirMinik Okay'ın dramıMinik Okay'ın dramı
aile anne aydın baba Çocuk Denizli hastane Kalp krizi Ölüm Sağlık