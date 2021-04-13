Soma davası ertelendi

Yargıtay 12. Dairesi'nin bozma kararın ardından tekrar görülen Soma maden faciasının davasında savcı mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin bozma kararına uyma kararı verdiğini açıkladı. Heyete verdikleri karar sebebiyle tepki gösteren maden işçilerinin avukatları, sanıkların tutuklanmalarını, bir sonraki celselerde de duruşma salonuna getirilmelerini talep etti.

Taleplerin ardından mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığını sordu. Savcı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyince taraf avukatları duruma itiraz etti. İşçilerin avukatları, dosyada eksikler olduğunu, sanıkların kendilerini ‘bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçlarından savunmadıkları gerekçesiyle ek savunma yapılması gerektiğini ve mütalaaya ilişkin beyan verilmediğini söyledi.

Bunun yanı sıra avukatlar, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itirazların da sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirterek heyetten ara karar talep etti. Heyet, esas hakkında mütalaada bulunulmasına engel bir durum olmadığı kararını verdi.

EVİNÇ İÇİN BERAAT İSTENDİ

Açıklanan ara kararın ardından savcı mütalaasını okudu. Savcı, mütalaasında Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını, Haluk Evinç'in ise beraatini istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından taraf avukatları, mütalaanın uzun olması sebebiyle savunma için süre talep etti. Mahkeme heyeti; sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine, duruşma salonuna getirilmesi taleplerinin reddine karar verdikten sonra taraf avukatlarının mütalaa için süre taleplerinin kabulüne ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

“ADALET YA VARDIR, YA YOKTUR”

Mağdurların avukatı Can Atalay, ertelenen Soma davası kararı ardından açıklama yaptı. Mağdur ailelerin avukatı Atalay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Adalet dediğimiz şey, yoksul insanların emeğiyle geçinen insanların kaybolacağı, kaybedilmeye çalışılacağı bir şey değil. Adalet ya vardır ya yoktur. Adalet zengin için varsa adalettir, zengin olmayan maden işçisinin karısı, babası, oğlu olan ne yaparsa diyerek bu işten çıkılamaz. Eylül'de Yargıtay 5 yargıç ile bir karar verdi. Bunların 301 kere insan öldürmeden ceza alması gerekir dedi. Yargıtay'ın bu kararı ardından Yargıtay Başsavcısı Ekim'de, Kasım'da, Eylül'de, Aralık'ta itiraz etmedi. 3,5 ay bekledi. Yargıtay'ın 5 üyesinden 3'ünün değiştirilmesini bekledi. O 3 üye milyonlarca sayfa belgeyi sadece Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6094 sayfa gerekçesini 5 günde okuduğunu söyleyerek o kararı kaldırdı.

* Türkiye'de hukuken bir sürü rezalet gördük ama böylesini daha önce görmedik. Unutursak kalbimiz kurusun denmişti 7 ay önce. Burada ne kadarız görüyorsunuz. Eğer kalbi kurumadıysa 24 Mayıs'ta burada olmamız lazım. Olanın ne olduğu açık, bundan sonra olabilecek olanı ancak biz sökebiliriz. Bu iş bitti ve bir şey olmaz diye düşünmeyin. Daha önce buraya söke söke geldik. Bundan sonrada devam edeceğiz. Buradaki insanlar kaybettiklerini yerine koyamayacaklar, ateş düştüğü yeri yakar. Bu insanların davası bundan sonra kimse ekmeğini kazanırsak öldürülmesindir.

“SENARYOYU YAZANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK”

Manisa Baro başkanı Ali Arslan ise Soma davasının 77. celsenin görüldüğünü söyleyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Manisa Baro Başkanı Arslan, “Bu senaryoyu yazanlar, biz yazmaya devam edeceğiz diyenler işin sonunda hayal kırıklığına uğrayacak. Bu katliamın meydana gelmesine sebep olanlar gerekli cezayı alacaklar diye umut etmeye devam ediyoruz. yargıdan umudumuzu kesmiyoruz “dedi.