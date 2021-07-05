Somalı madencileri ziyaret eden CHP’li Kaya: Sizlere yapılan bu zulmü görmez olaydık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan bekledikleri sözü alamayan tazminat mağduru Somalı madenciler aileleriyle birlikte otobüsle Ankara'ya hareket etmiş ve kente girişleri polis tarafından engellenmişti. Polis 50 kişilik madenci gurubundan sadece beş kişilik bir heyetin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmesine müsaade ederek, Ankara'ya girişine izin verdi.

Ankara-Eskişehir yolundaki Dumlupınar Bulvarı üzerinde yol kenarında bekleyen Somalı mağdur madencileri ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaşanan sorunları yerinde dinledi. Ankara yolu üzerinde yol kenarında bekleyen madencilerin öğle yemeği ihtiyacı ise CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından karşılandı.

“1995 YILINDA BU SORUNLARIN YAŞANACAĞINI SÖYLEDİM”

Ziyarette yaşanan sıkıntıları dinleyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yaptığı konuşmada, bugünün yaşanan sıkıntıyı Eğitim-Sen genel başkanlığı yaptığı dönemde 1995 yılında Soma ilçesindeki meydanda yaptığı mitingde söylediğini ifade etti.

CHP'li Kaya, mağdur madencilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

* Eğitim-Sen Genel Başkanlığı görevine başladığımda 1995 yılında Soma'ya ziyaretimde bu sorunların yaşanacağını o günden söylemiştim. 1995 yılında Soma meydanında sendika ile birlikte dönemde yaptığımız mitingde anlattık.

* O dönemde ‘Sizin başınıza bu çorapları örecekler' dedik. Ama ne yazık ki ne kadar anlatırsak anlatalım, insanın başına bir iş gelmeyince göremiyor. Şimdi yapılması gerekenler belli. Sizin haklarınız bugüne kadar gasp edildi. Köle gibi çalıştırıldınız. Şimdi verilen sözler tutulmuyor. Ben de sizin gibi bu eylemlerden gelen biriyim. Ben de eylem önlüğü ile çok yollarda kaldım. Yollarda kalmanın ne demek biliyorum.

* Hakkınız alınıncaya ve sorununu çözülünceye kadar bizde bu mücadelenizde sonunuza kadar yanınızdayız. Tosuncuklar ellerini, kollarını sallayarak Ankara'ya geliyorlar. Ama madenciler Eskişehir yolu üzerinde önleri kesiliyor.

* Tazminatlarının verileceğini sözünü veren bir patron, kefil olan devlet. Kefilin ya saçı ya sakalı. Ya kefil olmayacaktın, yada bunu vereceksin. Zalimin zulmü varsa, mazlumunda Allah'ı var. Kimse birine zulmederek kendi saltanatını sürdüremez.

* Arkadaşımız görme engelli dünyayı bizden daha iyi görüyor. Şu çirkinlikleri bizden daha görüyor. Bizde bugünlerde sizlere yapılan zulmü görmez olaydık. Bu zulmün üstesinden hep birlikte geleceğiz.

“BİZE BİR ARPA BOYU GELİNİZ Kİ BU İŞİ ÇÖZELİM”

Ziyarette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKP'li yöneticilere seslenen mağdur madenci Ali Kandemir, sorunun bir an çözülmesini istedi.

Konuşmasında özellikle son görüştükleri AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş'a çağrıda bulunan Ali Kandemir şu ifadeleri kullandı:

* Bize 1 Temmuz diye işaret ettiğiniz günden 5 gün geçti. Ama olumlu-olumsuz cevap verilmedi. Biz sizin ayağınıza 15 defa geldik. 600 kilometre yol tükettik. Herkesten bir söz aldık, ama sözler yerine getirilmedi.

* Türkiye Cumhuriyeti'nde bir adalet sistemi var diyorlar. Adalet sisteminde biz adalet ve yargı yolunu tükettik. Ama bir türlü haklarımızı alamadık. Bize 1 adım bir arpa boyu geliniz ki bu işi çözelim. Biz burada mağdur bırakılmayalım.

Ankara yolu üzerinde bekleyen Somalı mağdur madencilerden oluşan 5 kişilik heyetin sorunun çözümü noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bekleyişlerini sürdüğü öğrenildi.