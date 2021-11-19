Sosyal medyadaki fuhuş pazarlığı, siber devriyeye takıldı

Isparta’da sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak cinsel ilişki teklifinde bulunan 25 kişi, polis ekiplerinin sosyal paylaşım sitelerinde yaptıkları siber devriye takıldı. Ekiplerce adresi tespit edilen kişiler, polis merkezine götürülerek adli işleme tabi tutuldu.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlar Şube Müdürlüklerinin koordineli yürütüldüğü çalışmalarda, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan siber devriye çalışmaları esnasında, Fatih, Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerindeki ikametlerinden sosyal medyaya giren ve fotoğraf paylaşarak muhataplarına, cinsel ilişki teklifinde bulunan kişiler tespit edildi.

Aralarında kadın, erkek ve trans bireylerin de bulunduğu 25 kişi, ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahıslara adli işlem uygulandı. İHA

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