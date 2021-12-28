Su sporları merkezi alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir su sporları merkezinin deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangında su sporları merkezinin malzemeleri kül oldu, maddi hasar meydana geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Müsgebi Mahallesi'ndeki bir su sporlarına ait depoda bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesinin ardından vatandaşlar 112 acil yardım hattından yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri geldi. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevlerin yandaki binalara sıçramasını önledi. Bölgeye sağlık ekipleride yönlendirildi.

500 BİN TL’LİK MADDİ ZARAR OLUŞTU

Yaklaşık bir saatte güçlükle kontrol altına alınabilen yangını gören vatandaşlardan evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Mehmet Ali Dinçer

“Sabah yürüyüş yapıyordum, önce dumanlar ardından alevler yükseldi. Bende itfaiye ekiplerini aradım ama benden öncede arayanlar olmuş, ekiqpler hızla olay yerine gelerek müdahale etti. Su sporları deposu ve merkezi tamamen yandı, önemli olan cana bir şey gelmemesi” diye konuştu. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık 500 bin TL’lik maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

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