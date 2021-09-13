“Su şurasına çiftçi davet edilmedi”

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası’nda, suyu yüzde 70 gibi yüksek bir oranda en fazla kullanan tarım kesimi temsilcilerinin bulunmadığını belirterek, “Suyu en fazla kim kullanıyorsa tasarrufu en fazla yapması gerekenin de o olması gerekir. Ancak, masada bu kesimin bulunmadığına tanık olmak bizi üzdü” dedi.

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nda, suyu yüzde 70 gibi yüksek bir oranda en fazla kullanan tarım kesimi temsilcilerinin bulunmadığını belirterek, “Suyu en fazla kim kullanıyorsa tasarrufu en fazla yapması gerekenin de o olması gerekir. Ancak, masada bu kesimin bulunmadığına tanık olmak bizi üzdü” dedi.

Başkan Doğru, ciddi bir kuraklığın yaşandığı bu dönemde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, suyun öneminin daha iyi anlaşıldığını açıkladığını, bu sözüne de çiftçi temsilcileri olarak katıldıklarını ancak, düzenlenen Birinci Su Şurası Toplantısı’nda kimlerin yer aldığını merak ettiklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin, “Bu toplantıda suyun sanayide ve belediyelerde etkin kullanımı ve yönetimi için çerçeve çizeceğiz” dediğini anımsatan Mutlu Doğru, suyun yüzde 70'lik gibi yüksek bir oranla en fazla tarım kesiminde kullanıldığını vurguladı.

“Çiftçi temsilcileri olarak bu şuraya kimlerin davet edildiğini bilmek istiyoruz” diyen Mutlu Doğru, “Şuraya ilişkin olarak çevremdeki çiftçi temsilcileri ve üniversitemizin değerli bilim insanlarına sorduğumda davet edilmediklerini öğreniyoruz” bilgisini verdi.

“SADECE DİŞ FIRÇALARKEN Mİ TASARRUF YAPACAĞIZ”

Türkiye tarımının en önemli merkezlerinden biri konumundaki Adana'dan çiftçi temsilcileri, STK'lar ya da üniversiteden katılımın olmamasını yadırgadıklarını belirten Mutlu Doğru, “Çünkü, fikirlerinden faydalanılması gereken suyu kullanan çiftçidir. Suyu yıllarca yöneten sulama birliklerinin başkanları ve Çukurova Üniversitesi gibi Ziraat Fakültesi'nde sulama bölümü olan ve 1970'li yıllardan beri bilim insanı ve mühendis yetiştiren bir kurum var. Bu kurumdan şuraya katılım var mı? bunu da öğrenmek istiyoruz” dedi.

Konuya ilişkin açıklamasında, şura sonuçlarının Ekim ayında açıklanacağının bildirildiğini anımsatarak, “Bu şura, sadece belediyelerin sağladığı musluktan akan suyu tasarruflu kullanmanın yolları, diş fırçalarken suyu kapatma gerekliliği gibi konuların tartışılması için mi yapılıyor ? Merak ediyoruz” diye sordu.