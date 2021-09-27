Süleyman Soylu’ya dikkat çeken ‘Kürdistan’ sorusu

Anayasa Mahkemesi, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin 2018 yılı kesin hesabını onayladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kürdistan denilen bölge neresidir?” diye sordu.

Veli TOPRAK

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM ye verdiği önergede, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti;

*Kürdistan adli bir parti denetimden nasıl geçer not almıştır, bunun özel bir gerekçesi var mıdır?

KÜRDİSTAN DENİLEN BÖLGE NERESİDİR?

*AYM tarafından Kürdistan Özgürlük Partisi'nin 2018 yılı kesin hesabının doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmesi, sözde Kürdistan adı verilen bölgenin kabul edilmesi anlamına mı gelmektedir?

*Türkiye'de “Kürdistan” demek yasakken bir partinin adında bu kelimenin yer alması serbest mi bırakılmıştır?

*2018 yılı kesin hesabı kabul edilen Kürdistan Özgürlük Partisi'nin isminde yer alan Kürdistan denilen bölge neresidir?