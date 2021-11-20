Sultangazi belediye başkan yardımcısı ile AKP ilçe başkanı kazada yaralandı

İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile AKP Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve beraberlerindeki 3 kişi, Sivas'ta geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Divriği karayolu üzerinde yaşandı. Muttalip Ayık (34) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Höbek köyü yakınlarında virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tepeye çarptı.

Kazada, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AKP Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan (23), Sivas Belediyesi fotoğrafçısı Recep Melih Akbulut (34) ve sürücü Muttalip Ayık, hafif yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yaralıların, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte kente çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldikleri belirtildi. Kaza sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ise öndeki başka bir araçta olduğu öğrenildi. DHA

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