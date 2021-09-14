Suna Kıraç’ın ölüm yıl dönümünde yeni bir eğitim seferberliği: Suna’nın Kızları

15 Eylül 2020’de yaşamını yitiren Suna Kıraç’ın vefatının birinci yıl dönümünde kızı İpek Kıraç, “Suna’nın Kızları” adını taşıyan yeni bir eğitim seferberliği için yola çıktı. Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu yaşatacak olan “Suna’nın Kızları”, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında yürütülecek.

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Annesi Suna Kıraç'ın bir eğitim gönüllüsü olarak yaşamını eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarına adadığını hatırlatan İpek Kıraç, vefatının birinci yıl dönümünde “Suna'nın Kızları” ile yola çıkmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİK”

İpek Kıraç, şöyle konuştu:

* Dünya pek çok zorlukla aynı anda mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyor. Her biri devasa ve çözümü için büyük çabalar gerektiren sorunlar karşımızda duruyor. Tüm bunların içinde eğitim en önemlisi.

* Eğitim alanında yüzleşmemiz, çözmemiz gereken çok büyük konular, sorunlar var. Ancak mücadeleden vazgeçmemeli, umutlarımızı kaybetmemeliyiz. Annemin bir sözü vardır; ‘Planlarımızı önümüzdeki yoğun sise göre değil, ilerideki parlak ufuklara göre yapıyoruz'.

* “Suna'nın Kızları” ile böyle bir noktadayız ve ilerideki parlak ufuklar için, Türkiye için, kız çocukları için, eğitimde fırsat eşitliği için harekete geçtik. Her yönüyle gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye hayali kuruyoruz.

* Türkiye'deki tüm kız çocukların zorunlu eğitimlerini tamamlamaları, aldıkları eğitimin niteliği ile de çağı yakalayabilmeleri ve hayattaki potansiyellerine ulaşmaları için çalışacağız.

İpek Kıraç bu önemli açıklamayı Suna ve İnan Kıraç Vakfı CGO'su Erdal Yıldırım, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ünlü Kızıl, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol, Suna'nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı ile birlikte yaptı.

“Suna'nın Kızları”nı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında başlattıklarını açıklayan İpek Kıraç, şunları söyledi:

* Annem, çocukların gelişmelerini sağlamak, bilgilerini ve kültürlerini artırmak için gönüllü bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğine inanırdı. ‘Eğitim yalnızca devlete bırakılamayacak kadar büyük ve karmaşık bir sorun. O bakımdan bizlerin destek olması gerekir' derdi.

* Suna'nın Kızları'na başlarken, Türkiye'de şimdiye kadar kız çocukların eğitimi üzerine yapılan birçok değerli çalışmayı inceledik. Deneyimlerden öğrendik, ilham aldık. Ülkemizin dört bir köşesinde eğitime erişemeyen, erişen ama tamamlayamayan, tamamlayan ancak gerçek nitelikli eğitim alamayan kız çocukları odağımıza aldık.

* Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. İş birlikleri yapacağız. Anlayacağız, anlatacağız. Kız çocukların eğitime erişmelerini ve eğitimlerini en iyi kazanımla tamamlamalarını sağlamanın yanı sıra öğretmen, okul, aile, mahalleleri ve karar vericileri de kapsayan bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz.

“BU TABLO DEĞİŞMEK ZORUNDA”

Kız çocukların eğitim sistemi içerisinde çok sayıda zorlukla karşılaştığına dikkat çeken İpek Kıraç, şöyle devam etti:

* Eğitime erişimin yanı sıra ders içerikleri, öğretim programları ve sınıf içi uygulamalar, okul ortamları, öğretmenlerin ve idarecilerin tutumları ve yetkinlikleri gibi eğitimin niteliğinde belirleyici rol oynayan çok farklı boyutlar var. Mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olanların mezuniyet alanları incelendiğinde cinsiyete göre belirgin bir farklılaşma olduğu görülüyor.

* Örneğin, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri alanlarından mezun olanların %95'ten fazlası kız çocuklar. Ancak metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarındaki mezunlar içinde kız çocukların oranı %1'in altında.

* Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi değerlendirmelere göre, Türkiye'de kız çocukları ‘özgüven, okula aidiyet hissi, motivasyon, öğrenmeyi sevmek' gibi avantajlı özellikleri başarıya dönüştürmekte erkeklerin büyük oranda gerisinde.

* PISA bulguları, kız ve erkek çocukların fen başarıları arasında anlamlı bir fark olmamasına karşın kız çocukların bilim ve mühendislik odaklı mesleklerdeki kariyer beklentilerinin erkeklerden düşük olduğunu gösteriyor. Kız çocukların okulda ve okul sonrasında anlamlı ve üretken yaşamlar sürmelerini istiyorsak bu tablo değişmek zorunda.

121 KURUM, 279 PROJE DAHİL EDİLDİ

Suna'nın Kızları'nın ön hazırlık fazı Eğitim Reformu Girişimi ile iş birliği içerisinde yürütüldü. Türkiye'deki ilgili aktörlerin bu konuyla ilgili şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları analiz etmek ve alandaki boşlukları tespit etmek için bir haritalama çalışması gerçekleştirildi.

Haritalama çalışmasına, Türkiye'de kız çocukların eğitimi için çalışan, kız çocuklara yönelik faaliyetler düzenleyen ve kız çocukların eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüten 121 kurum ve bu kurumların gerçekleştirdikleri 279 proje dahil edildi.

Masabaşı taraması, anket ve 45 uzman, kurum temsilcisi ve akademisyenle bireysel veya deneyim paylaşımı toplantıları yapıldı. Şimdi ise risk faktörlerinin yoğun olduğu bölgeler analiz ediliyor.

Önümüzdeki süreçte, kız çocukların yapabilirliklerinin önündeki engelleri kaldıracak ve gereksinimlerini daha detaylı bir şekilde ortaya koyacak araştırmalar ve pilot uygulamalar yürütülecek. Sonrasında ise uygulama faaliyetlerinin aşama aşama risk altındaki tüm kız çocuklara erişmesi hedefleniyor.

Suna’nın Kızları, eğitim ve istihdam alanında istatistiklerin ötesine geçerek, kız çocukların özgün koşullarında karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikleri katman katman belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu amaç kız çocukların karşılaştıkları riskler ve destekleyici faktörler konusunda kanıt temelli bir yaklaşım benimserken, çözümler konusunda paydaşlarla birlikte esnek, öğrenmeye açık ve hızlı olmayı gerektiriyor. Suna’nın Kızları eğitim alanında kız çocukları destekleyecek, güncel ihtiyaçlara uyum sağlayabilen güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.