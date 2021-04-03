Suriyeli kalpazanlar valiz valiz sahte dolar hazırlamış

Operasyon, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi, Sahte para konularıyla ilgili çalışma yapan polis, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste, yüklü miktarda sahte para bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi.

Adrese giren ekipler, içerinde hemen her yerde 100'er dolarlık sahte banknot buldu. İki valiz içinde bir çantaya doldurulmuş ve deste haline getirilerek masa üstüne konulan sahte paraların yanı sıra basım işlemleri henüz tamamlanmamış banknotlar olduğu da öğrenildi.

Ele geçirilen sahte banknotlarla ilgili Suriye uyruklu M.Ş. ve M.Q. gözaltına alındı. Sayımı yapılan sahte paranın 3 milyon 950 bin lira tutarında olduğu belirtildi. Ayrıca adreste basımı tamamlanmamış 2 milyon 620 bin liralık banknot bulundu. Ele geçirilen paraların 5 farklı seride olduğu da öğrenildi.

BEŞ FARKLI SERİ

Şüphelilerin bastıkları 100'er dolarlık sahte paraların seri numaralarının LF30085081C, MF68092659C, LL43867986D, LB61598601G, LE23635482B olduğu belirtildi.