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Suriyeli kalpazanlar valiz valiz sahte dolar hazırlamış

İstanbul‘da sahte para üretimine karşı çalışma yapan polis, yaklaşık 4 milyon dolar sahte banknot ele geçirdi. Kaldıkları odada sahte para basan Suriye uyruklu 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda 2 milyon 600 bin dolarlık da basımı tamamlanmamış sahte banknot bulunduğu belirtildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 15:01, 03/04/2021
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Operasyon, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi, Sahte para konularıyla ilgili çalışma yapan polis, Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir adreste, yüklü miktarda sahte para bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi.

Adrese giren ekipler, içerinde hemen her yerde 100'er dolarlık sahte banknot buldu. İki valiz içinde bir çantaya doldurulmuş ve deste haline getirilerek masa üstüne konulan sahte paraların yanı sıra basım işlemleri henüz tamamlanmamış banknotlar olduğu da öğrenildi.

Ele geçirilen sahte banknotlarla ilgili Suriye uyruklu M.Ş. ve M.Q. gözaltına alındı. Sayımı yapılan sahte paranın 3 milyon 950 bin lira tutarında olduğu belirtildi. Ayrıca adreste basımı tamamlanmamış 2 milyon 620 bin liralık banknot bulundu. Ele geçirilen paraların 5 farklı seride olduğu da öğrenildi.

BEŞ FARKLI SERİ

Şüphelilerin bastıkları 100'er dolarlık sahte paraların seri numaralarının LF30085081C, MF68092659C, LL43867986D, LB61598601G, LE23635482B olduğu belirtildi.

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Dolar Emniyet istanbul operasyon para Polis Suriye
Yayınlanma Tarihi:14:55,