Susurluk davası sanığının öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası sanıklarından Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak aranan şüpheli C.K., Diyarbakır emniyetinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren bir restoranda 21 Aralık’ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası sanığı eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır’da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K. için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA

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