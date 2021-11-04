Susuz kalan yaban domuzu sürüsü karayoluna indi

Ardahan'ın Göle ormanlarında susuz kalan domuz sürüsü, ırmağa ulaşmak için karayoluna indi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Orhan BOZKURT

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Göle-Kars Karayolu Yeni Demirkapı Yaylası mevkiinde bir anda sürürcülerin önüne çıkan onlarca yaban domuzu o anda trafikte olan sürücülere tedirgin anlar yaşattı.

O sırada aracıyla Kars’a gitmekte olan Serinçayır Köyü Derneği Başkanı Acar Dağ, yaban domuzu sürülerini cep telefonu ile kaydetti. Bir anda Göle-Kars Karayolu Balçeşme Köyü (Lala Varginis) yakınlarında karayoluna inen onlarca yaban domuzu, araçlara aldırış etmeden Kura Nehri’nden kana kana su içtikten sonra yeniden Göle ormanlarına dalarak gözden kayboldular.

“DOĞANIN DENGESİNİ O KADAR BOZDULAR Kİ HER AN YABAN HAYVANLARI KARŞIMIZA ÇIKIYOR”

O anları görüntüleyen Acar Dağ, SÖZCÜ’ muhabirine şu açıklamayı yaptı: “HES projeleri ve ağaç katliamları ile son yıllarda doğanın dengesini o kadar bozdular ki, artık her an yaban hayvanları karşımıza çıkıyor. Yerleşim yerlerinin yanı başında, karayollarında sürüler halinde yaban hayvanları ile karşılaşıyoruz. O anlarda bu sürünün karşısına bir yaya çıksa, o sürü onu parçalardı. Biz araç içerisinde bile tedirgin olduk”

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