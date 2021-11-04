Tabancayla rastgele ateş açtı, Özel Harekat etkisiz hale getirdi

Konya'da apartman dairesinde tabancayla rastgele ateş açan şahıs, polislere direnenince Özel Harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polis ekiplerince yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen şahıs, “Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var” diye konuştu.

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Karatay ilçesi Ayazağa Sokak üzerinde bir apartmanın 5. katındaki daireden rastgele ateş açan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Faruk A., kendini eve kilitleyerek polislerin buradan gitmesini isteyerek ekiplere direndi. Evde tek başına olan şahsı ikna etmek için polis uzun süre çabaladı ancak sonuç alamadı.

ÖZEL HAREKAT ETKSİZ HALE GETİDİ

Faruk A. polis ekiplerine direnip kapıyı açmayınca adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan Özel Harekat ekipleri, apartmana girerek daireye çıktı.

Bir süre şahsı ikna etmek için uğraşan ekiplerin çalışması sonunda Faruk A. gözaltına alındı. Furkan A. ekip aracına alınırken, “Kimse beni yasaya koyamaz, abi benim devlete karşı sonsuz saygım var” diye konuştu. Faruk A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)



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