Takla atan pikabın bagajından geyik çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda pikap TIR'a arkadan çarparak takla attı. Takla atan pikaptaki iki kişi yaralı kurtulurken, bagajından da ölü geyik çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Halil ATAŞ

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında Tır’a arkadan çarparak takla atan pikapın içinden ölü geyik çıktı.

BAGAJDAN GEYİK ÇIKTI

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İzmit çıkışına yakın bir bölgede seyir halindeki pikap TIR’a arkadan çarparak takla attı.

Takla atan araçtaki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Pikabın bagajından ise kocaman bir ölü geyik çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.